Ex-mulher de Arnold Schwarzenegger recorreu a um convento após traição do ator: ‘Buscar conselhos’

Maria Shriver, jornalista e ex-mulher de Arnold Schwarzenegger, relembrou o término após 25 anos de casamento. A separação ocorreu em 2011, devido a um caso extraconjugal com a governanta Mildred Patty Baena, que engravidou do ator.

Apesar da chateação pelo motivo do término, Maria destacou que sofreu durante todo o relacionamento por se sentir “invisível”. “Eu ficava com raiva das pessoas que apareciam e não reconheciam que eu existia quando estava ao lado de Arnold”, contou em participação no podcast Making Space with Hoda Kotb. As informações são da People.

O ator Arnold Schwarzenegger Foto: Paul Drinkwater/NBC/AP

Após o fim do relacionamento, ela que recorreu a “um convento de clausura, para ficar em silêncio e buscar conselhos”, contou, destacando ter recebido permissão da Reverenda Madre. “Eu realmente escrevi sobre isso, mas não compartilhei. Ela me disse no final: ‘Acho que você veio aqui procurando permissão. (...) Você não pode vir morar aqui, mas tem permissão para sair e se tornar Maria’. Eu estava tipo, soluçando”, relembrou.

Maria pontuou a importância de tais palavras, alegando nunca ter se dado permissão “para sentir, ser vulnerável, ser fraca, ser posta de joelhos”. “O mundo fez isso comigo. Então eu pensei: ‘ok, Deus, vamos lá! Vou pegar isso e aprender tudo o que puder sobre minha função e o que preciso aprender’”, relatou por fim.

Vale destacar que Shriver é mãe de quatro filhos do ator: Katherine, 33; Christina, 31; Patrick, 29; e Christopher, 25.

Maria Shriver Reveals She Went to a Convent After Arnold Schwarzenegger Split to 'Look for Advice' pic.twitter.com/FRXB2jBkSh — People (@people) February 7, 2023