Ex-namorado de Larissa Manoela defende pais da atriz: ‘Fizeram tentando acertar’

O ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa, defendeu os pais da artista neste domingo, 13. O ator se pronunciou após o Fantástico expor detalhes do conflito entre Larissa, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Na reportagem, a artista alegou ter acesso a apenas a 2% dos lucros de sua empresa, além de ter que pedir autorização para fazer suas próprias compras, mesmo sendo a provedora do patrimônio milionário. Os pais negaram as acusações.

Thomaz e Larissa se conheceram nas gravações de Carrossel, em 2012, e namoraram entre 2013 e 2015. No Instagram, ele postou um vídeo dizendo que também passou por uma situação parecida com os pais, mas que eles “fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem”.

“Eu e a Larissa fizemos a mesma novela, começamos a trabalhar muito cedo. Todo o dinheiro que eu ganhei dos meus 9 aos 18 anos, não vi em momento nenhum. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente. Comecei do zero”, disse.

O ator opinou que o erro dos pais foi se envolver em seus negócios e fechamentos de contrato quando, na verdade, seria melhor “ter pessoas especializadas na área”. Foi, então, que ele saiu em defesa dos ex-sogros:

“Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente”.