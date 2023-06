Ex-participante de reality australiano é preso suspeito por morte de bebê de 9 meses

Mitchell Callaway, famoso por ter participado do reality musical X-Factor Austrália em 2011, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 8, em casa, em Bowraville, New South Wales. O cantor é acusado de matar um bebê de 9 meses, de acordo com o jornal The Mirror. Embora tenha sido detido somente agora, o crime teria ocorrido em 2018.

Os serviços de emergência teriam sido acionados em 23 de julho daquele ano, para atendimento em uma casa. A solicitação era para salvar uma bebê de 9 meses que estava inconsciente. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu, ainda segundo a publicação.

Desde então, os investigadores estão apurando o caso e, em 31 de maio deste ano, receberam novas informações que apontaram para um suposto assassinato. Por isso, Mitchell foi preso. A fiança foi recusada e o artista ainda prestará novo depoimento sobre o caso. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Mitchell Callaway participou do X-Factor Austrália e ficou em sétimo lugar. Baseada na série original do Reino Unido, a atração é uma competição musical da televisão australiana, cujo objetivo é encontrar novos cantores talentosos. A primeira temporada do programa estreou na Network Ten, em 6 de fevereiro de 2005. O programa teve versões em outros países, inclusive no Brasil.

A fiança foi recusada e o artista ainda prestará novo depoimento sobre o caso Foto: Reprodução de vídeo/Youtube/HipToeKnee