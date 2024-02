Ex-rainha da Mangueira acusa Wanessa Camargo de roubar projeto musical; entenda

Ana Paula Pereira, ex-rainha de bateria da Mangueira, usou seu X (antigo Twitter) para desabafar sobre um conflito vivido com Wanessa Camargo anos atrás. De acordo com Ana Paula, ela procurou o escritório da cantora para convidá-la para participar de um projeto ao lado de um artista italiano. Segundo a mulher de Sylvinho Blau Blau, Wanessa seguiu com o projeto sem a sua participação.

PUBLICIDADE O Estadão procurou a assessoria da filha de Zezé di Camargo, que preferiu não se pronunciar sobre a acusação. No X, a ex-rainha de bateria disse que na época prestava serviço de consultoria para o artista italiano que participaria do projeto. Ela ainda alegou que ao levar a ideia a Marcus Buaiz, empresário de Wanessa na época, a colaboração foi bem aceita.

“O cantor seria lançado no Brasil e puxaria a Wanessa para Itália, onde ele é muito famoso mesmo”, explicou.

Ana Paula relata que após um certo período de tempo, o empresário da participante do BBB 24 parou de respondê-la. Um mês depois, ela recebeu a informação de que a música teria sido lançada sem seu consentimento.

Wanessa Camargo Foto: Globo/Paulo Belote

“Sem mais nem menos deixaram de me responder, dali a um mês saiu a parceria, a música foi gravada e o meu projeto estava sendo usado nas minhas costas e eu não recebi nada por ele”, confessou.

Ela terminou seu pronunciamento dizendo que pensou em lutar pelos direitos autorais da música na justiça, mas que não o fez por causa de dinheiro. “O mundo não gira, ele capota. A parceria não foi divulgada como deveria, o projeto acabou sendo um fracasso e eu não vou negar que fiquei contente com isso”, confidenciou.

Internautas acreditam que a empresária estava falando de Eros Ramazzoti, com quem Wanessa gravou em 2006.

