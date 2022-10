Exigências de Jennifer Lopez com Ben Affleck causam tensão no casamento, diz site

Continua após a publicidade

Ben Affleck e Jennifer Lopez se casaram em agosto deste ano e, apesar do pouco tempo, o clima de tensão já paira sobre a relação. Segundo uma fonte próxima ao casal, em declaração ao Radar Online, o ator está descontente com a mulher, pois a rotina juntos está sendo uma tarefa complicada.

A pessoa definiu o momento como “caos conjugal”, alegando que a atriz demonstrava ser diferente. “Antes do casamento, Jennifer fez uma performance digna de Oscar para Ben, fingindo ser a futura esposa perfeita”, disse a fonte, refletindo que o ator estava “cego de amor” para não perceber “em que estava se metendo”.

Casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck Foto: On The Jlo

Conforme a fonte, Jennifer está implicando com a desorganização do marido, quer proibi-lo de fumar e, ainda, mudar seu estilo. “Ele é do tipo jeans e camiseta e agora a Jennifer está tentando dizer a ele o que pode ou não usar. (...) Ela absolutamente odeia os cigarros dele. Ele prometeu parar de fumar, mas com toda a chateação dela, está fumando mais do que nunca. (...) E ele não limpa a própria sujeira, o que, também, irrita muito a Jennifer”, detalhou.

Outra fonte complementou declarando que a atriz trata o marido “como cachorro”. “Ela é conhecida por gritar com ele e apontar o dedo”, contou.

Até o momento desta publicação, o casal não se pronunciou sobre o assunto e segue agindo normalmente.





