Expectativa x Realidade: Museu de cera na Polônia vira piada nas redes sociais

Receber uma homenagem é, sem dúvidas, um grande momento na vida de alguém. Porém, as intenções podem ser as melhores possíveis, mas nem sempre saem como o esperado. O Museu de Cera da Cracóvia, na Polônia, virou piada nas redes sociais após uma usuária do Tik Tok mostrar a tour que fez pelo local mostrando como ficaram as estátuas de algumas personalidades famosas.

Com quase 14 milhões de visualizações, o vídeo de Becky (@beckablackburn4) se tornou sensação na web. Nas imagens, podemos ver as representações de cera de artistas como David Guetta, Michael Jackson, Elvis Presley, Mike Tyson, Lady Gaga, rainha Elizabeth e príncipe Philip, além dos personagens da saga Harry Potter.

Entretanto, as diferenças entre peças e a realidade chamaram mais atenção do que as semelhanças. As estátuas de Kate Middleton e do príncipe William, principalmente, foram alvos de diversos comentários e brincadeiras no Twitter.

E esse museu de cera na Polônia que transformou o príncipe William e a Kate em dois bonecos de Olinda pic.twitter.com/9NOyV71DPM — avada kedavra! (@ruanhito) March 7, 2023

Eu achei parecido o apresentador que fala “Okeey okeeey” pic.twitter.com/BVSvu58PZy — Leila Germano (@LeilaGermano) March 8, 2023

Parte 2

Continua após a publicidade

Becky publicou uma “parte 2″ do seu passeio pelo museu. Desta vez, ela mostrou como ficaram as estátuas de Marilyn Monroe, Donald Trump, Audrey Hepburn, Mr. Bean e Avatar. O vídeo está com quase 2 milhões de visualizações.