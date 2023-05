Fã brasileiro viraliza na web durante primeiro show de ‘Renaissance Tour’

Nesta quarta-feira, 10, foi o primeiro show da Renaissance Tour, da cantora Beyoncé. O espetáculo foi realizado na cidade de Estocolmo, capital da Suécia e contou com muitas luzes, dança e lacração.

Como sempre, um fã brasileiro deu o que falar nas redes sociais. Eduardo Derrico viralizou na web por carregar um celular na cabeça para transmitir o show para o fã clube da diva pop. Derrico é o correspondente do perfil Beyoncé Access.

Eduardo também teve outros momentos marcantes no show, como usar uma camiseta escrito Paulo Gustavo Presente - fazendo referência ao humorista que faleceu em 2021 decorrente da covid-19. Paulo Gustavo era um grande fã da cantora e, inclusive, recebeu uma homenagem de Bey no dia de sua morte.

Eduardo carregou um cartaz com os dizeres: “Beyoncé, a colmeia brasileira está esperando você”, e em vídeo divulgado em seu perfil do Instagram, ele captou o momento exato que a diva pop lê o cartaz e sorri.

“Gente, esse menino tem um celular preso na cabeça dele. É tipo: dedicação. Ele é do Brasil e tem milhares de seguidores. Que arraso!”, disse o Jack Remmington, responsável pelo vídeo que viralizou no TikTok.

Em entrevista exclusiva ao Estadão, o fotógrafo de 32 anos, disse que não esperava essa repercussão toda. Fã assíduo de Bey desde os anos 2000, Eduardo atualmente mora em Paris.

“Quando o pessoal do Beyoncé Access me chamou para fazer a transmissão eu topei na hora e agradeci a oportunidade de poder mostrar e fazer a transmissão”, explicou Eduardo.

“Eu sabia que era humanamente impossível passar 3 horas com o celular na mão, o braço cansa e você mexe muito a mão e as pessoas não iriam conseguir assistir”. Foi nesse momento que surgiu a ideia dele de comprar o acessório, já que ele queria ficar com as mãos livres para curtir o show e também queria fazer a live.

“Eu falei ‘caramba, na internet com certeza deve ter um suporte de cabeça que você coloca o Iphone’. Entrei, comprei e paguei super baratinho o suporte. Eu não tinha noção de que ele funcionava tão bem assim”.

As pessoas ao redor de Eduardo ficaram chocados com a ideia mirabolante dele. “As pessoas estavam incrédulos com a minha façanha de ter trazido esse acessório e ver os números da live”. A transmissão ao vivo chegou ao marco de 50 mil pessoas.

“Eu não imaginava essa repercussão toda. Eu fiquei muito feliz. Quando eu vi que a internet estava funcionando, eu falei ‘caraca, ta rolando, as pessoas estão assistindo’”.

O fotógrafo confessa que continua processando tudo o que está acontecendo. “Está sendo muito legal. Os memes estão sendo maravilhosos”, brincou ele.