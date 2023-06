Fã de Harry Styles faz tatuagem em homenagem ao cantor e resultado choca

Uma fã do cantor Harry Styles compartilhou sua experiência bizarra ao fazer uma tatuagem em homenagem ao artista britânico. A jovem, identificada como Angela, utilizou seu perfil no Tiktok para compartilhar o trauma que viveu.

Durante os vídeos que compartilhou nas redes sociais, Angela explicou que a ideia inicial era uma referência ao clipe da música Adore You.

“Tenho tanta vergonha de admitir que a tatuagem já estava em meu corpo em primeiro lugar”, começou. “Fiquei desesperada no momento em que a fiz. Mas gosto muito de agradar as pessoas, isso também foi parcialmente culpa minha”, disse. “Eu olhei para a tatuadora e disse: ‘oh meu Deus, é perfeito. Muito obrigada”, admitiu.

Conforme o relato da fã, ela enviou um e-mail para a tatuadora com as imagens de referência que queria usar, que são do clipe audiovisual do cantor. “Basicamente expliquei que queria um peixe dentro de uma cafeteira”, disse ela. Angela ainda disse que a tatuadora concordou com o pedido e marcou a sessão para dali duas semanas.

No dia de realizar a tatuagem, a fã percebeu algumas coisas diferentes. “Eu cheguei (no estúdio) e imediatamente veio o alerta vermelho número um: o esboço não estava com a sombra preta e cinza, como pedi. Era azul e vermelha e (o esboço) estava pela metade”, disse Angela. “Quando eu gentilmente pedi a ela para fazer uma mudança para refletir melhor a minha foto de referência, ela começou a discutir comigo”, relembrou a fã.

A fã ainda contou que tem certeza que foram adicionados detalhes. “Ela começou a sombrear sem nunca me mostrar as sombras”. Angela ainda disse que, quando chegou ao carro após realizar a tatuagem, começou a chorar, pois era a tatuagem mais feia que ela já tinha visto.

O vídeo da tattoo alcançou a marca de 14 milhões de visualizações e, apesar do sucesso, Angela já realizou a cobertura do desenho, após viver um ano com o peixe estranho. Em cima da tatuagem inicial, ela fez uma rosa.

