Fã de ‘Stranger Things’ perde US$ 10 mil e se divorcia após cair em golpe de fake de ator

Depois de cair em um golpe, a artista estadunidense McKala teve seu mundo invertido. A fã de Stranger Things era casada e tinha uma filha pequena quando conheceu um perfil na internet e desenvolveu uma relação online por mais de um ano – o que causou seu divórcio e a perda de 10 mil dólares.

Em depoimento ao canal Catfished, McKala contou que entrou em um fórum de arte anos atrás, onde conheceu um usuário que se apresentou como Dacre Montgomery, o ator de Stranger Things. Ela disse suspeitar desde o início, até ele fazê-la acreditar que esse era o perfil real do ator.

Segundo McKala, antes do lançamento da quarta temporada de Stranger Things, o suposto ator teria dito a ela que assistisse ao episódio 4. O capítulo em questão era o único da temporada em que Dacre aparecia. Além disso, ele a enviava poemas de estilo similar ao livro DKMH, publicado por Montgomery em 2020.

McKala acreditou estar conversando com Dacre Montgomery por mais de um ano Foto: Reprodução/YouTube/Catfished

Convencida de que se tratava do ator, a artista começou a ter conversas românticas com o suposto Montgomery. Usando a informação pública de que o famoso estava com a modelo Liv Pollock, o perfil dizia estar infeliz, em um relacionamento tóxico e controlador.

“Eu tinha empatia, porque meu marido também era assim”, disse McKala.

A artista nunca chegou a encontrar a pessoa com quem conversava pessoalmente. Segundo ela, ele não podia nem fazer chamadas de vídeo devido à presença controladora de Liv. Apesar disso, depois de um ano de conversa, o suposto Dacre Montgomery disse que gostaria que McKala fosse sua namorada – e a pediu que se separasse de seu companheiro.

“Se você quer que isso funcione, você precisa decidir entre eu e seu marido”, escreveu o perfil. Para ela, foi uma decisão fácil, tomada em meses. “Você me trata melhor que ele”, disse McKala.

Os pedidos não pararam por aí. De repente, o suposto ator disse que precisava de dinheiro, já que sua conta bancária era conjunta com a de Liv. Para ajudá-lo, McKala emprestou pequenos valores ao longo do tempo, até que percebeu ter transferido um total de 10 mil dólares.

Dacre Montgomery e sua namorada, Liv Pollock Foto: KYLE GRILLOT / REUTERS

Foi quando a artista procurou o canal Catfished, que tem a missão de ajudar pessoas que acreditam ter caído em golpes online. As pessoas do programa no YouTube se prontificaram a desmascarar o perfil, descobrindo diversas inconsistências nas conversas entre McKala e o suposto Dacre. Além disso, eles ressaltaram que o perfil deve ter procurado detalhes dela para se aproveitar de seus traumas emocionais.

Quando perguntada sobre como acreditou no golpe por tanto tempo, McKala se emocionou.

“Amor faz você fazer coisas doidas, estúpidas e irracionais”, disse. “Você tem que viver algo assim para entender”.