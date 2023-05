Fã invade palco durante show de Joelma no Acre e cantora se assusta; veja vídeo

Um vídeo que mostra um fã invadindo o palco enquanto Joelma se apresentava, na noite da última segunda-feira, 1º, em frente ao Palácio Rio Branco, no Acre, está circulando nas redes sociais. O rapaz conseguiu passar pelo bloqueio de seguranças e abraçou a cantora, que levou um susto.

Nas imagens, é possível perceber que os dançarinos da artista também se assustam com a atitude do homem, que foi contido pelos seguranças depois de pular com ela nos braços.

Logo depois que todos já estavam mais calmos, Joelma se aproximou do fã no palco e deu um abraço nele. A atitude da cantora foi ovacionada pelas mais de 20 mil pessoas que assistiam ao show.

Fã invade palco e assusta Joelma durante show no Acre pic.twitter.com/nv70gGQQwV — VídeosManaus (@ManausVideos) May 2, 2023

Festa do Trabalhador

A apresentação de Joelma fez parte da Festa do Trabalhador, evento gratuito que contou também com performances de artistas locais. A cantora, que subiu ao palco por volta das 20h e fez um show de cerca de 1h30, apresentou os maiores sucessos de sua carreira ao público.