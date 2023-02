Fã passa mal após beber líquido oferecido por Gusttavo Lima durante show; veja

O cantor Gusttavo Lima chamou um fã para subir ao palco e aproveitou o momento para virar o líquido de uma garrafa na boca do homem, que se chama Mauro Lucini, em um show no Paraná. Ele pediu para que o sertanejo colocasse um pouco mais da bebida, que pode servir como anestésico.

E esse fã que foi tomar uma com o Gusttavo Lima e acabou dando PT

😂🆘 pic.twitter.com/yXr6DacDYL — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) February 6, 2023

Leia também Biel se envolve em briga após show de Gusttavo Lima em SP: ‘Fui atacado’

O sertanejo, por sua vez, quis interromper o momento. “Chega, chega, porque senão, depois, vai sobrar para mim”, disse. “Daqui a cinco minutos já está bom para arrancar dente.” Um vídeo que circula nas redes mostra que, após ter bebido, o fã aparece em uma maca.

Mauro usou os stories do Instagram para brincar com a situação. “Obrigado aos amigos que fizeram parte dessa noite e obrigado Gusttavo Lima por me proporcionar um momento inesquecível. Quero bis”, escreveu em uma foto.

Fã que bebeu liquído anestésico de Gusttavo Lima Foto: Instagram/@maurolucini