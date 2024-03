Fabiana Justus fala sobre tratamento contra câncer: ‘Não é fácil, mas não é sentença’

“Falei que estava precisando ficar mais forte e precisava da ajuda de um remedinho que só podia tomar no hospital. Falei para elas que, se caísse meu cabelo, significaria que o remédio está dando certo. Tentei pintar de uma forma positiva. Aí elas falaram: ‘Que bom que caiu, quer dizer que está dando certo’”, disse.

Fabiana Justus ainda comentou a respeito do caso de Kate Middleton, que também foi diagnosticada recentemente com um câncer: “A dor de cada um é a dor de cada um, mas acho que quem passa por isso consegue se relacionar obviamente muito melhor com o que ela está sentindo nesse momento”.