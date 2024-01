Fabiana Justus mostra vídeo do dia que recebeu diagnóstico de leucemia: ‘Achei que iria para casa’

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, publicou um vídeo do dia em que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda neste sábado, 27. No registro, publicado em seu perfil no Instagram, Fabiana aparece com o filho, Luigi, no colo e conta que soube na data que teria de parar de amamentar.

“Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha. No dia seguinte que cheguei no pronto-socorro, achando que seria medicada e iria para casa”, escreveu na legenda. A influenciadora relatou ter ficado internada para realizar exames e que, logo em seguida, recebeu o diagnóstico.

Fabiana Justus publica vídeo do dia que recebeu diagnóstico de leucemia. Foto: @fabianajustus via Instagram

PUBLICIDADE Fabiana aparece emocionada no vídeo e relatou que havia terminado de amamentar Luigi. “Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção. Esse amor é o que me move. O amor dos meus 3 filhos esperando por mim”, disse. Ela revelou o diagnóstico na última quinta, 25, dizendo que ficará internada durante um mês para o início do tratamento com quimioterapia.

Diagnóstico de leucemia

Na última quinta, Fabiana compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, condição que descobriu em ida ao pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. “Estou muito confiante, minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança”, afirmou.

Ela também relatou como está se sentindo após o diagnóstico: “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que tô num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Emocionada, ela falou também do processo de desmame do filho Luigi e sobre a dificuldade de ficar longe das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. Durante o primeiro estágio do tratamento, as visitas devem ser controladas.

Publicidade

“O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada”, explicou.

Confira o vídeo completo em que Fabiana explica sobre o diagnóstico:

Fabiana é filha do empresário Roberto Justus, 68 anos, com a também empresária Sacha Chryzman, 60 anos. Ele comentou no vídeo de Fabiana: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva. Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado. Te amo”. A mãe, Sacha, também mandou suas energias positivas pelos comentários.