Fabio Assunção conta que tentou vestibular de Filosofia na USP: ‘Não deu, fui para Ciências Sociais’

Aos 52 anos, Fabio Assunção começou um novo desafio: está cursando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O ator contou, em entrevista à GQ Brasil, que sua primeira opção de curso era Filosofia, na USP – mas ele não passou.

“Prestei vestibular na Universidade de São Paulo em 2021. Brother, das noventa questões, acertei 48″, contou. “A molécula do cosseno da tangente da raiz quadrada... A cada pergunta, perdia meia hora. E ainda passei na primeira fase!”, exclamou.

“Na segunda fase, não deu. Não quis desistir e parti para as Ciências Sociais”, disse Fabio. “Ela tem uma aplicação na vida que me agrada. Curso o segundo semestre, mas você começa a trabalhar com estatística, dados e textos”.

“As ciências sociais e a minha profissão se encontram”, ressaltou.

Ele, que é uma celebridade com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, já usou isso ao seu favor: pediu a resposta de seguidores para uma pesquisa de uma matéria, por exemplo. Mas Fabio diz que, no dia a dia, o convívio é natural.

“Vou, faço minha aula, converso com todo mundo e pronto. Não tem segredo nem mistério”.