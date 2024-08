Fábio Jr. e Cleo Pires cantam juntos ‘Pai’, hit do cantor: ‘Relação maravilhosa hoje em dia’

Fábio Jr e Cleo Foto: Divulgação / Acervo Pessoal

O cantor Fábio Jr. se uniu à filha, Cleo, para cantar Pai, hit do cantor lançado em 1979. A faixa, lançada nesta sexta, 9 junto a um clipe, é uma homenagem ao Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo, 11. Ao Estadão, os dois contaram sobre a nova versão da música.

PUBLICIDADE Cleo é a primogênita de Fábio, fruto do relacionamento com Gloria Pires. Após altos e baixos familiares expostos ao público por conta da fama, o momento, para eles, sela uma relação tranquila entre pai e filha. “Meu pai é um cara que eu amo muito. Já tivemos momentos difíceis, assim como acontece em todas as famílias, mas a nossa relação é maravilhosa hoje em dia”, diz Cleo. O cantor concorda: “Como qualquer relação familiar, já tivemos momentos não tão bons. Até mesmo pela nossa profissão e correria de trabalho, nos víamos bem menos. Mas o importante é que, hoje, está ótimo. Amo nós dois juntos”, diz.

Para Fábio Jr, a nova versão é um presente. Ele relembra que a música foi dedicada à relação com o pai, que morreu quando Gloria estava gravida de Cleo. “Ter ela cantando comigo nesse momento da minha vida é muito especial”, diz o cantor. “Meu pai estava muito feliz com a chegada dela ,e acabou não a conhecendo. Mas penso que eles se encontraram no meio do caminho - e a Cleo foi o presente que veio pra amenizar a dor da saudade”, reflete.

Fábio Jr disse que a mudança de Cleo para São Paulo aproximou mais os dois. Ele também conta como quer passar o próximo domingo. “Todo ano tento juntar todo mundo lá em casa (risos), às vezes ,dá certo! O papai aqui fica todo bobão, é sempre muito gostoso!”, finaliza.

O clipe conta com cenas de arquivo de Fábio Jr. falando sobre as saudades do pai, antes de mostrar os dois cantores juntos no palco. Assista abaixo:

Pai faz parte do projeto audiovisual Bem mais que os meus 20 e poucos anos, gravado por Fábio Jr. em São Paulo, para celebrar os 70 anos do cantor.