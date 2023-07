Fabio Porchat compartilha áudio da avó reclamando da demora entre as temporadas das séries; ouça

Uma reclamação em comum entre os apaixonados por séries são os intervalos “infinitos” entre uma temporada e outra. Isso acaba atrapalhando um pouco a nossa capacidade de armazenar na memória o que aconteceu nos últimos episódios e conseguir, futuramente, acompanhar com tranquilidade a continuidade da trama. Que o diga Maria Alice, avó do ator, roteirista e apresentador Fabio Porchat.

Neste Dia dos Avós, celebrado nesta quarta-feira, 26, o artista compartilhou nas redes sociais uma reclamação legítima da veterana, que confessa esquecer tudo o que assistiu na temporada anterior.

“Tem alguma série ou filme que assistiu que vale a pena”, perguntou Porchat. “Meu filho, assisti a terceira temporada de The Witcher, mas sabe o que está acontecendo? Eu me interesso, gosto dessas bobagens de bruxo, mas eles demoram tanto tempo para uma outra temporada, que acabo me desinteressando... Quando chega a terceira temporada, eu já nem me lembro quando foi a primeira ou a segunda, aí nem assisto”, respondeu Maria Alice.

O áudio, gravado durante uma conversa entre avó e neto por telefone e registrado em vídeo, divertiu os seguidores do apresentador.

“Vovó Alice está coberta de razão. Um saco essa demora, eu também esqueço tudo. Prefiro mil vezes assistir série acabada e só abro exceção pra The Crown que é praticamente um reality show”, disse uma usuária. “Concordo com ela, também acabo perdendo o interesse ou nem lembro mais do que se tratava (risos)”, emendou outra.

“Coberta de razão! A cada dia eu me pareço mais com Dona Alice nesse quesito”, comentou mais um usuário da rede social. “Dona Alice me representa demaissss!!! Demora tanto que me desinteresso ou esqueço tudo”, destacou outra internauta.

Até os amigos famosos de Porchat concordaram com Maria Alice, no Instagram do neto. “Hahahaha… Sofremos todos!! Tá certa!”, disse a cantora Sandy. “Eu e ela!”, endossou a apresentadora Astrid Fontenelle. “Fofa demais”, derreteu-se a apresentadora Adriane Galisteu.