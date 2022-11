Fábio Porchat esquece carro em estacionamento de aeroporto por dias: ‘Vou ter que financiar’

Publicidade

Fábio Porchat viveu uma situação inusitada. O comediante contou, na quinta-feira, 17, no Twitter, que esqueceu seu carro no aeroporto Santos Dumond, no Rio de Janeiro, após fazer uma ponte-aérea em São Paulo.

Como tinha viagem marcada na terça-feira, 15, ele usou seu veículo para ir ao aeroporto. “Trabalhei em São Paulo, voltei na quarta para o Rio. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui para casa. Hoje cedo, fui sair de casa de novo e cadê o carro?! Está no Santos Dumond me esperando”.

Leia também Hits das campanhas de Lula e Bolsonaro alcançam topo das paradas após eleição presidencial

Fábio Porchat esquece carro no estacionamento de aeroporto por dias Foto: Vinicius Mochizuki

O ator brincou com a quantia que deve pagar por deixar o veículo em um estacionamento por dois dias. “Estou indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor”, completou.

Os seguidores de humorista se divertiram com a história - que até parece ser do seu programa Que História É Essa, Porchat?. “Sai mais barato comprar outro carro”, disse um usuário da web. “Você pode dar o carro de entrada”, brincou outro.

Veja:

Tô indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor do estacionamento. — Fabio Porchat (@FabioPorchat) November 18, 2022

Continua após a publicidade