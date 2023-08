Fabio Porchat posta pela 1.ª vez fotos com nova namorada, Priscila Castello Branco

Mãe de Larissa Manoela ri de acusação da atriz sobre milho: ‘Não teria R$ 10? Você acredita nisso?’

Silvana Taques deu entrevista a Chris Flores no ‘Domingo Legal’, do SBT, na tarde deste domingo, 20; mais tarde, atriz fala sobre relação com os pais no ‘Fantástico’, da Globo