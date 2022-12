Fábio Porchat rebate críticas após polêmica com Gkay: ‘Minha piada não tem nada de humilhante’

Fábio Porchat rebateu críticas após se envolver em uma polêmica com Gessica Kayane, também conhecida como Gkay. O humorista publicou, na segunda-feira, 26, um vídeo no Instagram para explicar a piada com humorista durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, na TV Globo.

Durante uma homenagem a Jô Soares, ele mencionou a participação de Gkay no Lady Night, de Tatá Werneck. Muitos usuários entenderam que Porchat teria dito que o apresentador preferiu morrer em vez de entrevistá-la.

paulo vieira, fabio porchat e tata werneck falando da gkay pic.twitter.com/mxqHhKCk3S — acervo meus documentos (@meusdocumento) December 26, 2022

Em seguida, Gkay disse no Twitter que foi ao banheiro chorar e que a piada teria estragado seu Natal. O comediante, então, rebateu as críticas dela e do público e explicou a sua versão da piada.

No vídeo, Porchat disse que quem estragou o Natal dela foi o ano ruim de Gkay. Isso devido à entrevista para Werneck, filme que foi “fracasso de público e crítica” e até sobre relatos de que a comediante maltratava funcionários - o youtuber Felipe Castanhari foi uma das pessoas que falou disso publicamente.

“A minha piada dizendo: ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir.”

O comediante disse que tentou mandar mensagem para ela no privado, mas não pediu desculpas. “Eu só falei: ‘Poxa, entendo que você deve estar mal, não era para a piada bater ruim em você, mas é assim quando a gente está em evidência, a gente brinca e sacaneia os outros’. Só isso, ponto final.”

Os usuários da web e amigos de Porchat reagiram ao vídeo. “Que alívio, achei que fosse um pedido de desculpas”, disse Gregório Duvivier. “Veio uma aula”, elogiou Astrid Fontenelle.

Outros seguidores anônimos também comentaram na publicação. “A internet está muito chata. Ninguém pode mais fazer piada com nada”, disse uma pessoa. “Fábio sensato! Explicando o óbvio”, afirmou outra.

Assista ao vídeo: