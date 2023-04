Fábio Porchat reúne Heloísa Perissé com cineasta e ginecologista para ‘resolver’ história hilária

Heloísa Perissé foi uma das convidadas da nova temporada do Que História É Essa, Porchat?, do Fábio Porchat, e revelou que acabou confundido os contatos do seu ginecologista com o do cineasta Sérgio Machado, pois ambos tem o mesmo nome.

Na ocasião, ela acabou ligando para o diretor para pedir ajuda sobre uma coceira nas partes íntimas - e ficou tão envergonhada com o que aconteceu que acabou evitando manter contato com o diretor baiano, que achou estranho e pensava que havia acontecido algo mais sério ele entre e a atriz.

Fábio Porchat reune Heloísa Perissé com cineasta e ginecologista para ‘resolver’ história hilária Foto: Reprodução/Instagram/@heloisaperisse

“Era meio estranho, eu achava que tinha alguma coisa esquisita contra mim. Toda vez que a gente conversava, ela sempre dava um jeito de terminar a conversa rapidamente, ela sempre estava apressada, ela dava um jeito de sumir”, contou o diretor de Cidade Baixa (2005), na live realizada pelo humorista com todos os envolvidos.

Ele disse também que à época realmente ficou preocupado e achou que algo mais sério estava acontecendo com a famosa. “O que tem de louco nessa história é que são dois super distraídos. Eu demorei muito para entender. Pensei: ‘Ela deve estar sozinha e está precisando de ajuda’. Se eu fosse um pouco mais ligado, eu ia dizer a ela que ela estava ligando para a pessoa errada. Só no fim que ela gritou, que eu fui entender”, finalizou.

A comediante então esclareceu que ficou “muito desnorteada” quando tudo aconteceu e preferiu fugir da história quando encontrava o colega de profissão. “Eu tinha medo de ficar muito perto e ele puxar esse assunto”, revelou. E completou dizendo sempre foi “muito fã” do colega e que ficaria “muito constrangida”.

Assista a história completa.