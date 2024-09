Ao podcast, Fafy afirmou saber “dividir o trabalho do pessoal” e, apesar das críticas a Paula, declarou “gostar muito” do trabalho da cantora no Kid Abelha. A banda anunciou o encerramento em 2016 e, atualmente, a artista segue em carreira solo.

Fafy contou ter todos os discos do grupo e um álbum solo de Paula, que disse achar “maravilhosa”. Perguntada sobre o motivo de chamar a cantora de ”antipática”, a atriz afirmou: “Ela é uma pessoa ‘na dela’, não dá nem ‘boa tarde’”.