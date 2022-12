Fala de Monark sobre nazismo causou prejuízo de R$ 8 milhões, segundo Igor 3K

Igor 3K, influenciador e dono da Estúdios Flow, revelou que as falas nazistas de seu ex-sócio, Monark, causaram um prejuízo de R$ 8 milhões. Em fevereiro, o podcaster defendeu a crianção de um partido nazista.

A declaração ocorreu durante uma entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM) e Tabata Amaral (PSB), no podcast Flow, e foi alvo de muitas críticas. Em entrevista à GQ, Igor revelou que chegou a ficar com a receita zerada após as polêmicas.

“Perdemos mais uns R$ 8 milhões em acordos que estavam encaminhados e foram cancelados. Nossa receita zerou e tínhamos uma folha de pagamento com 90 pessoas”, explicou.

No entanto, o influenciador destacou que seu canal conseguiu se reerguer e atingir a meta de R$ 6 milhões neste segundo semestre. Ainda na entrevista, o podcaster saiu em defesa de Bruno Aiub (Monark).

“Ele estava falando da liberdade de existir diferentes ideias, ele usou um exemplo de merd*, muito irresponsável, beleza, agora dizer que o moleque é nazista precisa de um salto lógico muito filho da put* para tu fazer isso”, disse.

No época, a fala de Monark foi a seguinte: “A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião [...] Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”.

Posteriormente, em vídeo publicado no Twitter, Monark alegou estar “muito bêbado” no momento da discussão sobre nazismo e pediu perdão à comunidade judaica pelo posicionamento.