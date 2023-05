A cearense Kariny Marcelino esteve presente nas celebrações da coroação do Charles III no último sábado, 5, e conseguiu tirar uma foto com Kate Middleton, a duquesa de Cambridge.

O encontro ocorreu no entorno do Castelo de Windsor, na Inglaterra, e rendeu a estudante de intercâmbio uma selfie com a integrante da família real britânica.

A foto foi postada num carrossel de imagens no perfil oficial do Instagram da família real. “Mais que amigas, friends”, comentou a jovem no post.

Família Real Britânica compartilha foto de brasileira na coroação do Rei Charles III Foto: Reprodução/Instagram/@TheRoyalFamily

A Princesa Kate Middleton conversando com uma brasileira na #Coronation 🥰 pic.twitter.com/YFwckgzGeI — Tracklist (@tracklist) May 9, 2023

Shows e festejos

Antes do anoitecer, os novos reis se juntaram a cerca de 20 mil espectadores em frente ao palco instalado em Windsor, a cerca de 40 km de Londres, para um grande espetáculo apresenta do por Hugh Bonneville, ator da série Downton Abbey.

Vestida de dourado, a cantora Katy Perry, que colabora em obras beneficentes com Charles III, interpretou seus sucessos Roar e Firework. Já o veterano Lionel Richie arrancou alguns passos de dança do monarca, de 74 anos, com uma All Night Long repleta de energia. Veja mais aqui.