Famosos declaram apoio a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina; veja homenagens

A seleção brasileira estreiou na Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira, 24. Nas redes sociais, diversos artistas e celebridades prestaram apoio às jogadoras.

O Brasil disputou contra o Panamá no Grupo F da competição e venceu por 4 a 0. Zeca Pagodinho declarou torcida: “Meninas do Brasil, chegou a hora! O primeiro jogo da nossa seleção na Copa do Mundo Feminina é hoje e a torcida é grande! Estamos com vocês”.

Paolla Oliveira também compartilhou seu apoio: “Levanta, Brasil! Hoje é dia de torcer por nossa Seleção feminina de futebol. Verde e amarelo, cheia de orgulho, tanto quanto já conhecemos. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre a conquista de estar lá, de todas as histórias de mulheres que fazem parte da seleção e que representam também a nossa batalha por cada espaço onde a gente deseja estar Vamos com tudo”.

Luana Piovani e Larissa Manoela também engajaram: “Vamos, Brasil. Todas as energias positivas pras nossas meninas na Copa do Mundo”, disse Larissa. “Muito orgulhosa, viva nossas meninas”, celebrou Luana.

O jogador Kaká também mostrou sua torcida nas redes sociais. Já a cantora Gabi Fernandes, que namora a jogadora Tamires Dias, mandou suas energias positivas: “Seu nome tá marcado na história! Atravessei o mundo pra te ver voando alto, pra te ver brilhando! Entra e faz o que você sabe, o que você ama, o que você nasceu pra fazer”.