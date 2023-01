Famosos despedem-se de Pelé nas redes sociais, veja as publicações

Faltando três dias para o ano acabar e 2022 decidiu surpreender a todos. Nesta quinta-feira, 29, o mundo foi impactado com a notícia de que Pelé havia partido, vítima de um câncer no intestino. Diversos famosos, dos mais variados segmentos, renderam homenagem ao Rei do Futebol.

Pelé morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos. Foto: Werther Santana/Estadão

Do mundo da música, Caetano Veloso lembrou do elogio que recebeu de Pelé por causa de Love, Love, Love, cuja letra foi inspirada em um discurso do jogador. “Dia triste para o Brasil. Pelé nos deixou hoje”, afirmou o bastião da MPB. Fábio Júnior, Lulu Santos e Thiaguinho também foram outros cantores que falaram sobre a morte do ídolo brasileiro.

Também publicaram sobre a morte de Pelé pessoas como o ator Chay Suede e o influencer Felipe Neto. Ex-namorada de Pelé, Xuxa também fez uma publicação em sua homenagem. “Que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado”, escreveu.

Veja abaixo as homenagens a Pelé





Pelé disse Love Love Love!!! Nós te amaremos pra sempre, o Rei é eterno!!! Descanse em paz, meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos!!! pic.twitter.com/Pd4DOy1BD8 — Preta Gil (@PretaGil) December 29, 2022

Uma coisa q nunca vi um jogador fazer…



Pelé costumava bater algumas faltas com a perna esquerda, pra confundir o goleiro (q sempre esperava q ele batesse com a direita).



Infelizmente quase não há registros dessas cobranças.



Que jogador faz isso? pic.twitter.com/6Q1TskHZik — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) December 29, 2022

Pelé era um querido. Gravou novelas minhas, um dia ligou dizendo que queria cantar, e cantou no bar de dona Jura. A foto é de um desses encontros. Vai em paz, Rei 👏👏👏👏👏👏❤️ pic.twitter.com/Ati3QIvdxQ — Gloria Perez (@gloriafperez) December 29, 2022

Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você.



Obrigado, Pelé. Descanse em paz. https://t.co/xslUl3VO5h pic.twitter.com/iUG2Igo4FY — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 29, 2022

Pelé nunca vai morrer... Pelé é eterno, é Rei, é único... ele estará eternizado em cada gol magnífico, em cada jogada de mestre, em cada um de nós que fomos inspirados por ele e toda sua geração. Descansa irmão, aqui vamos continuar sem a sua genialidade, mas com o seu legado.🙏🏿 pic.twitter.com/qRNsSRzssW — Cafu. (@officialcafu) December 29, 2022