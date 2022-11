Farofa da Gkay: Cachorro de Mirella Santos come sua passagem para a festa

Publicidade

Mirella Santos perdeu a passagem para a Farofa da Gkay, festa da influenciadora Gkay. A ex-participante de A Ilha 1 contou, na noite desta quarta-feira 16, que seu cachorro de estimação, um pinscher, chamado de João Lucas, destruiu todo o papel com o QR code que dava acesso ao avião em que a festa terá início.

“Meu cachorro mordeu tudinho. Mostrei o QR code e perdi minha passagem do avião. Nem passagem eu tenho mais para entrar na Farofa. Tu me paga, viu, João Lucas. Tu cagaste em mim e agora mordeu minha passagem da Farofa”, contou ela nos stories do Instagram.

Leia também Farofa da Gkay: influenciadora freta avião para convidados da sua festa

Apesar do imprevisto com o cachorro, a influenciadora já tinha cometido o erro de mostrar o QR code das passagens assim que o convite que imitava um saco de lixo chegou a sua casa. Ou seja, outra pessoa poderia se passar por ela com o QR code que ela recebeu.

Mirella Santos perde passagem para a festa da Gkay Foto: Instagram/@eumirellasantos

“Eu fui mostrar aqui que eu recebi o convite de Gkay para a Farofa, só que eu vi um monte de QR code e achei que eram patrocinadores, nem imaginei que não podia mostrar nem me liguei. Mariely e Loma ficaram loucas me ligando falando que eu tinha feito merd*. Tive que apagar o vídeo. Vou até mandar mensagem para Gkay, porque estou me sentindo culpada”, conta Mirella sobre ter se confundido com as propagandas da festa.

A influenciadora Gkay riu da situação e afirmou que vai enviar outra passagem.