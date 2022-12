Farofa da Gkay: Como festa virou evento com line-up de festival?

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, revelou que desembolsou milhões para organizar a edição de 2021 da Farofa Da Gkay - uma festa de aniversário da influenciadora, exclusiva para convidados. O investimento não foi em vão, já que o comportamento dos convidados virou notícia e colocou o nome do evento entre os assuntos mais comentados da época.

A primeira edição da Farofa ocorreu em 2017, na Paraíba, estado natal de Gkay. O evento anual fora cancelado em 2020 devido à pandemia da covid-19, mas voltou em 2021 com formação de novos casais e shows de artistas renomados, como Alok, Léo Santana, Kevinho e Pedro Sampaio, por três dias.

Com patrocinadores oficiais e interesse de grandes marcas, como Listerine e Esportes da Sorte, os eventos passados fizeram tanto sucesso a ponto da Farofa deste ano ser maior do que as anteriores. Os anúncios do line-up provaram isso: Ivete Sangalo, Anitta, Xand Avião, Luísa Sonza, Wesley Safadão são algumas das atrações confirmadas.

VAI TER SHOW DA ANITTA NA FAROFINHAAAAAAA AVISA 🗣️ #FarofaDaGkay — Farofa da Gkay (@farofadagkayof) November 22, 2022

Pela primeira vez, Gkay chegou a fretar um avião exclusivo para os seus convidados. “A Farofa este ano começa no ar. Sim, este ano teremos um avião da Farofa para nossos convidados. Apertem os cintos e aproveitem a viagem”, escreveu a influenciadora em anúncio feito pelo Instagram.

Para completar, a Farofa Da Gkay de 2022, que ocorre entre os dias 5 e 7 de dezembro, tem outro fato inédito: transmissões ao vivo do festival no Globoplay e o Multishow.

Tá avisado ein galera!! https://t.co/2ZzfpYieex — Farofa da Gkay (@farofadagkayof) November 30, 2022





Lance ou romance?

A edição de 2022 também já está causando polêmica. Diversos artistas foram vistos se beijando, como os ex-BBBs Sarah Andrade e Rodrigo Mussi. A influenciadora Dora Figueiredo, inclusive, usou as redes sociais para brincar sobre os affairs da festa.

“Gente, e eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na Farofa sem saber, sendo que já peguei a mãe dele”, comentou. Ela até virou meme depois da confissão.

MANO EU TÔ PASSANDO MAL https://t.co/s4qEgVcREV — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) December 6, 2022

A Farofa da Gkay ainda oferece um local chamado de “dark room” (quarto escuro, em tradução livre), onde os convidados podem realizar atividades sexuais. “O Dark Room desse ano bombou, eu vi de tudo. Foi babado mesmo, eu vi coisas que jamais esquecerei…”, entregou Dora sobre o espaço.

O Multishow e Globoplay não transmitirão os acontecimentos do local.

Agora é 🔥 D A R K R O O M 🔥 @luisasonza #FarofaDaGkayNoMultishow pic.twitter.com/CrDDUnkCvh — Multishow (@multishow) December 6, 2022

Teve até quem criticou a festa. Luana Piovani usou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para dizer que o evento é um “constrangimento”.

“Diz que a farofa tá querendo chamar farinha de tanto constrangimento”, disparou a atriz.





Edições passadas

Também teve muita pegação em 2021. Viih Tube, por exemplo, ficou conhecida como a pessoa que mais beijou na festa. Na época, ela dominou as contas de fofoca no Instagram e chegou a viver um romance com Lipe Ribeiro nos meses seguintes do evento.

Mas ela não fora a primeira a ocupar o cargo. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, brincou que se tornava “Jenyfer” quando bebia demais e virava um alter-ego que beijava muitas pessoas em festas. A empresária disse que passou a “coroa de Jenyfer” para Viih Tube, que ficou com quase 50 pessoas na última edição.

Agora, Dora Figueiredo diz querer esse título. Assista:

A @dorafigueiredo tá com foco no objetivo de receber a faixa da @viihtube e já beijou seis 🔥 #FarofaDaGkayNoMultishow pic.twitter.com/zrlvxePnq3 — Multishow (@multishow) December 6, 2022