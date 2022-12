Tirullipa usou seu perfil do Instagram na noite da última terça-feira, 6, para se desculpar após ter sido acusado de assédio sexual durante a Farofa da Gkay, festa da influenciadora Gkay. De acordo com o comediante, ele preferiu ir embora da festa por vontade própria, no entanto, o perfil da festa já havia emitido nota dizendo que ele foi retirado. Na internet, vídeos mostram ele desamarrando os biquínis das convidadas durante uma dinâmica.

Farofa da Gkay: Tirullipa pede perdão após acusação de assédio sexual: ‘Deus sabe do meu coração’ Foto: @afarofadagkay/Instagram

Leia também Farofa da Gkay: Tirullipa é expulso de festa após acusação de assédio sexual

“Depois de ter conversado com a Gkay e com todo o pessoal da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui à Nicole [Louise], que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria para a Farofa, mas eu me excedi”, iniciou ele.

“De fato aquele clima da Farofa de que tudo pode, na realidade tudo não pode. Eu vacilei, errei e estou aqui para pedir perdão a você Nicole e outras que se sentiram feridas”, acrescentou.

Em sequência, pediu desculpas aos fãs e ressaltou a importância da sua família.

“Vocês aí, seguidores, me perdoem. A gente que trabalha com comédia é muito complicado para gente, mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria isso também para as minhas filhas”, completou.

Tirullipa disse então que decidiu deixar a festa para não prejudicar o andamento do evento.

“Então, estou pedindo perdão aqui em público a vocês e resolvi me retirar da Farofa. Conversei com a Gkay, falei que não quero prejudicar a festa. A festa vai continuar, aproveitem. A festa é para vocês. Curtam aí. Peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras”, falou.

Por fim, refletiu que a situação também pode servir como um ensinamento para todos, mas especialmente para quem trabalha com o humor.

“O menos é mais e eu me excedi e isso serve de aprendizado não só para mim como para muitos outros comediantes de que o menos é mais e de fato eu passei do ponto. Perdão, desculpa. A minha intenção não foi essa. Só queria ter levado alegria, mas infelizmente aconteceu isso. Perdão, boa festa a todos aí da Farofa”, concluiu.

Já no seu story, ele ressaltou o pedido de desculpas e postou um texto com um louvor.

“Agradecer mais uma vez a Esporte da Sorte [patrocionadora], a todas as pessoas que apostaram no meu trabalho, dizer que o erro foi meu, não tem nada haver com ninguém que estava lá. De fato, eu me excedi na brincadeira. Me desculpe, mais uma vez. É isso gente, mais amor, mais paz no coração de vocês, mais Deus. É isso, se eu feri alguém, me perdoe, mais uma vez”, disse.

Farofa da Gkay: Tirullipa pede perdão após acusação de assédio sexual: ‘Deus sabe do meu coração’ Foto: @tirullipa/Instagram

Entenda o caso

Continua após a publicidade

Nicole Louise, uma das mulheres que acusou o ator de assédio sexual, postou um Story no Instagram para dizer que está “indignada” com a situação. “Estou muito mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito do caramba”.

Nicole Louise, uma das meninas que teve o biquíni puxado por Tirullipa se pronunciou sobre o caso.pic.twitter.com/F9amhZZXGJ — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) December 7, 2022

Sem entrar em detalhes, a influenciadora digital Dora Figueiredo disse no Instagram que presenciou cenas desagradáveis na banheira. Ela queria participar da dinâmica, mas desistiu depois de “ver coisas que não tinha gostado”.

Veja algumas reações (o conteúdo pode ser sensível para alguns leitores):

Absurdo, outro vídeo do tirulipa tirando o biquíni das meninas na brincadeira na #farofadagkay pic.twitter.com/UAOqDyAl3U — La Anitta (@iamlanitta) December 6, 2022

O Tirullipa nao só puxou os biquínis das meninas na caixa d'água como também agarrou uma anã por trás! Isso é 4ssédio, cadê a polícia? Ele tinha que sair de camburão e algemado! #afarofadagkay #AFarofaDaGkay2022 #farofadagkay #FarofaDaGKayNoMultishow pic.twitter.com/O1HFHcM8Np — Treta News7 (@TretaNewsss7) December 6, 2022

Tirullipa foi expulso da Farofa por mau comportamento. Depois de ter constrangido mulheres tirando os biquínis delas a força, o humorista foi retirado da festa. Nada mais justo, né gente? Rir é bom, mas respeito prevalece sempre pic.twitter.com/5COhfrV0Wz — FAROFA DA GKAY (@afarofadagkayy) December 6, 2022

Continua após a publicidade

Leia o comunicado da organização do evento na íntegra:

“Devido ao episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na Farofa da Gkay, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento.

Toda equipe repudia este tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local.”