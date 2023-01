A cantora Britney Spears recebeu a polícia em sua casa após fãs passarem um chamado inconformados com o sumiço da artista do Instagram. A princesa do pop, no entanto, não gostou nada e postou um comunicado no Twitter.

A artista já deletou a conta outras vezes, mas não esperava a repercussão dessa maneira. “Como todos sabem, a polícia foi chamada à minha casa com base em alguns trotes telefônicos. Eu amo e adoro meus fãs, mas desta vez as coisas foram longe demais e minha privacidade foi invadida”, escreveu a cantora.

Fãs chamam a polícia para Britney Spears após cantora deletar conta em rede social Foto: Eduardo Munoz / Reuters)

Segundo o site TMZ, a polícia chegou à casa da cantora por volta das 23h. Os agentes informaram que foram chamados após diversas ligações.

“A polícia nunca entrou em minha casa e, quando chegou ao meu portão, percebeu rapidamente que não havia problema e saiu imediatamente. Parecia que eu estava sendo intimidada assim que o incidente chegou ao noticiário e sendo retratada mais uma vez sob uma luz ruim e injusta pela mídia. Durante esse período da minha vida, eu realmente espero que o público e meus fãs que tanto me importam possam respeitar minha privacidade daqui para frente. Todo o amor, B.”, completou, por meio do Twitter.