Fãs de Gugu lotam perfil de suposto filho do apresentador com análises sobre semelhanças entre eles

O empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, suposto filho de Gugu Liberato, continua na batalha judicial em busca do reconhecimento de paternidade. Depois que o caso dele foi revelado publicamente, o paulistano se tornou um dos personagens principais no processo de disputa pela herança bilionária do apresentador, que corre em segredo de Justiça.

Seu perfil no Instagram foi “invadido” por dezenas de curiosos que usaram a rede social para expor suas opiniões sobre o caso Gugu, e ainda fazer análises em relação às semelhanças e diferenças entre o empresário e o comunicador, que morreu em 2019, após um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos.

Em uma publicação de Ricardo, a mais recente, datada em 4 de maio deste ano, o vendedor de automóveis recebe muitas críticas e até ofensas, mas muitas pessoas também se mostraram solidárias a ele. “Esse exame de DNA vai ser um tapa na cara de muita gente. Estou esperando ansioso a confirmação da paternidade pra voltar aqui e ver os juízes da vida alheia apagando essa quantidade horrorosa de ofensas desnecessárias”, disse um usuário.

Além disso, há muitos comentários sobre as semelhanças entre os dois. “Você parece o Gugu, sim. Deus te abençoe. Vai dá tudo certo”, escreveu uma seguidora. “A parte de cima dos lábios lembra, sim, o Gugu. Boa sorte! E se não for, aproveita o momento para divulgar sua marca, mas tem uma semelhança, sim”, falou outra. “Ricardo, seu andar é idêntico ao do Gugu!”, apontou outro usuário do Instagram.

O caso também virou debate sobre as motivações do paulistano ter decidido correr atrás da confirmação da paternidade somente depois da morte de Gugu. “Nunca quis aparecer, mas agora quer o dinheiro dele, né?”, destacou um seguidor. “Agora, depois que ele morreu, resolve ir atrás e dando até entrevista. Quer mais exposição que essa? Argumentos sem fundamentos”, criticou outro.

Exame de DNA

O empresário já conseguiu a autorização da Justiça para que os herdeiros de Gugu façam o exame de DNA. Caso seja comprovado que ele é filho do apresentador, um fato até então desconhecido na vida Gugu mudará os rumos do processo judicial que definirá o destino da herança de cerca de R$ 1 bilhão.

As gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 19 anos, filhas de Gugu e Rose Miriam Di Matteo, consideram improvável que Ricardo seja filho do comunicador. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 25, elas disseram que não veem sentido no fato.

“Acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho, né? E meu pai teria 14 anos (na época de seu nascimento), se isso realmente aconteceu. Ter outro filho? Acho um pouquinho difícil ter acontecido (risos)”, declarou Sofia.