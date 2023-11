Fãs de Ludmilla ‘invadem’ perfil de Luana Piovani após crítica à cantora; entenda

A atriz Luana Piovani criticou a participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1, no último domingo, 5. Após ver uma suposta falha da cantora durante a execução do Hino Nacional, Piovani compartilhou o trecho do erro e escreveu “Vergonha alheia”.

Depois da publicação da atriz, fãs de Ludmilla lotaram o perfil de Piovani de comentários. Segundo a cantora, o que de fato aconteceu foram problemas técnicos e não foi um erro de sua parte. Com isso, em defesa de Ludmilla, internautas alegaram que Luana estaria espalhando “fake news”.

Luana Piovani compartilha vídeo de Ludmilla cantando Hino Nacional no GP de Fórmula 1 em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram/@luapio

“Foi desnecessário, triste e deselegante”, escreveu um internauta sobre a publicação de Piovani. “Já pediu desculpas para a Ludmilla por ter repostado uma notícia falsa?”, comentou outro.