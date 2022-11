Fãs desmaiam ao serem sufocados em show de Harry Styles e artista interrompe apresentação

Publicidade

Oito pessoas desmaiaram no show de Harry Styles em Bogotá, na Colômbia, neste último fim de semana. O cantor precisou interromper a apresentação após perceber que alguns fãs estavam sendo esmagados contra as barreiras do palco.

A turnê Love on Tour aconteceu no estádio Coliseo Live e o cantor precisou pedir para que o público desse um passo para trás para que as pessoas se afastassem dos corrimãos e grades.

O cantor Harry Styles Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI

“Estou muito animado por estar aqui e sei que hoje será um show incrível. Mas o mais importante é que todos aqui estejam seguros, porque aqui dentro tem muita gente e está calor”, disse o artista.

“Se por alguma razão vocês não estiverem seguros, não poderemos finalizar o show”, reiterou o músico. No vídeo divulgado, é possível ouvir os fãs na primeira fileira gritando: “Não podemos respirar, estamos sufocando”. Após a interrupção, o público se afastou e Harry pôde dar continuidade na apresentação.