Fãs reclamam de preços altos para show de pagode de Ludmilla: ‘Numassalto’

E o show de pagode da cantora Ludmilla, o Numanice, nem começou e já está rendendo polêmica e muitos memes nas redes sociais. O caso em questão é o preço da atração no Rio de Janeiro. Muitos internautas comentaram o valor salgado que o primeiro lote custa; R$520. A entrada comum sai pela bagatela de R$300 ou R$150 para quem doar 1 quilo de alimento não perecível. A internet se dividiu: enquanto a plataforma de vendas apresentou falhas pelo volume de acessos, parte dos fãs protestaram contra os preços.

“Quinhentos e vinte reais o Numanice e eu estou me sentindo assim, numassalto”, disse uma internauta. “O preço me deixou numatristeza”, brincou outro fã. “Já diria Ludmilla em modo avião: ‘dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver’ (óbvio, olha o preço no Numanice), ‘melhor você parar de sonhar’ (Parei mesmo, tá?)”, disse uma terceira seguidora, usando a letra de uma música da funkeira.

No Twitter, Ludmilla se manifestou e ficou irritada com alguns comentários. “Entendo que teve gente que deve ter ficado triste por não ter conseguido ir, mas uma grande maioria estava apenas entrando no hype me diminuindo pra ganhar like. Já estou logo avisando que a partir de hoje o meu tom vai mudar por aqui. Vou devolver exatamente o que vocês me derem!”, alertou a cantora.

Ludmilla continuou argumentando que nos shows de atrações internacionais, a internet parece não reclamar, mas no dela está tendo o alvoroço em questão.

“Eu ainda sou obrigada a ler que tenho mania de perseguição. Nunca vi tanto especialista de Twitter colocando preço no meu trabalho. Aí vem artista gringo, cobra o dobro do valor, para ficar de bico seco e pasme: não vi ninguém falar um A. Nada contra Paramore. Inclusive, amo!

Não é a primeira vez que o preço dos shows da cantora são criticados. Em março, as entradas para uma outra edição do Numanice, no Rio de Janeiro, estavam sendo vendidas com valores a partir de R$ 800.