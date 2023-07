Fátima Bernardes deve assumir novo programa na TV Globo; atração terá formato de entrevistas

A apresentadora Fátima Bernardes deve assumir o comando de uma nova atração na TV Globo, no canal fechado GNT. A informação foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco nesta quinta-feira, 6. No ar em The Voice, a jornalista estará a frente de um programa com 20 episódios.

Mumuzinho, Iza, Carlinhos Brown e Fátima Bernardes, no The Voice Kids Foto: Manoella Mello/ Globo

O título da produção ainda não foi confirmado, mas sabe-se que será exibido às quintas-feiras. No programa, Fatima irá entrevistar dois convidados que possuem opiniões divergentes sobre o mesmo assunto.

O Estadão entrou em contato com a TV Globo e com a assessoria da jornalista. O espaço segue aberto para atualização.

Perda do cachorrinho

Na última quarta-feira, 5, a apresentadora compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos do cachorro da família, Chantilly. O animal morreu aos 17 anos e, segundo a jornalista, “deixou muitas lembranças doces e felizes”. O jornalista William Bonner também se manifestou sobre a perda do pequeno.

“Dia triste aqui em casa. Chantilly se foi depois de 17 anos com a gente. Deixou muitas, muitas lembranças doces e felizes”, escreveu. Nas fotos, Chantilly aparece feliz e ao lado de Fatima e os três filhos.

Na sua conta oficial, Bonner relembrou uma frase que o seu pai comentou ao ver o cachorrinho. “‘Mas que cachorrinho bonitinho! Parece o olhar de uma criança!’ .Meu pai, encantado com a foto que eu usava em 2006 como papel de parede no computador”, lembrou.

“Era o Chantilly. O cão mais perfeito e mais amado do nosso universo”, declarou na postagem.