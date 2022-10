Fátima Bernardes fala sobre seu relacionamento com Túlio Gadêlha

Publicidade

Fátima Bernardes participou do programa Saia Justa, no GNT na última quarta-feira, 26. Durante a entrevista a nova apresentadora do The Voice Brasil revelou como foi seu primeiro encontro com o namorado, Túlio Gadêlha e contou como levam o relacionamento a distância.

“Até agora estamos administrando do jeito que está. Acho que com a vida que tenho hoje, sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias, me facilita. A gente teve uma vivência durante toda a pandemia, dele ficar no Rio e depois começar os trabalhos online. E vimos que a gente funciona juntos. Isso também foi legal”, afirmou Fátima.

Vale lembrar que a apresentadora vive no Rio de Janeiro e Túlio em Recife. “Não sei se é um segredo, mas acho que a ideia é estar perto mesmo estando longe. Compartilhar tudo, conversar sobre tudo”, destacou a apresentadora, explicando na sequência, que eles se viram pela primeira vez na casa de uma amiga em comum, no Rio.

O casal está junto desde 2017 e segundo ela, o primeiro encontro amoroso aconteceu em São Paulo, quando foi assistir ao musical Cantando na Chuva, estrelado por Cláudia Raia.

A conversa é sobre relacionamento à distância! 🔍 "Não sei se é um segredo, mas acho que a ideia é estar perto mesmo estando longe." @fbbreal #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/Z3s7bW19um — Canal GNT (@canalgnt) October 27, 2022

Fátima lembra que havia combinado de ir com uma amiga, que de última hora desmarcou e sugeriu que a apresentadora fosse com Túlio. Eles foram juntos ao show, mas lá, não rolou nada. Em seguida, passaram em outros lugares e chegaram a jantar em um restaurante.

“Na volta ele falou: ‘Vamos tomar um drink no bar do hotel?’. Aí eu falei: ‘Pra quem não bebe, isso é um programão’”, contou a famosa, que não toma bebidas alcoólicas, mas que naquele dia, abriu uma exceção. “Até tomei um drink. Mas confesso que ali… opa! Aí ficamos quarenta dias só falando por mensagem, trocando músicas, poesias…”, disse Fátima.

