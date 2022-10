Fátima Bernardes reflete sobre candidatos à Presidência e declara voto em Lula

Nas vésperas das eleições, neste sábado, 1º, Fátima Bernardes decidiu se posicionar politicamente. Segundo ela, acompanhou com respeito e atenção as manifestações nas redes sociais. “Agora, chegou a minha vez. É, amanhã, o nosso encontro com as urnas”, expôs.

Em vídeo, a jornalista destacou que os candidatos seguem em busca dos indecisos. “Eu entendo os que demoraram a se decidir. Eu mesma pensei muito, esperei muito por uma terceira via que fosse uma renovação de opção para a presidência da República, mas isso não aconteceu”, assumiu.

Fátima Bernardes se posiciona politicamente pela primeira vez Foto: Instagram/@fatimabernardes

Fátima considerou triste o País estar dividido neste momento. Conforme ela, sempre manteve o sigilo de seu voto por direito, bem como necessidade pela função que exercia. Contudo, achou necessário se posicionar devido às situações ocorridas nos últimos quatro anos do atual governo de Jair Bolsonaro (PL).

Para justificar, ela listou situações como “falta de humanidade diante das centenas de milhares de vítimas da pandemia, dos seguidos ataques às mulheres, à imprensa, à ciência, às artes, à democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo aumento do número de armas em mãos dos civis, da mistura da religião - algo sagrado - com a política”.

Por fim, a jornalista declarou: “Nestas eleições, diante do momento que estamos vivendo, eu voto 13, voto Lula. E que seja um domingo de paz e respeito entre todos os brasileiros.”

