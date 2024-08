Faustão: ‘Estou com coração de um atleta de 35 anos, agora tem que cuidar’

O apresentador Fausto Silva, 74 anos, desmentiu boatos de que estaria com a saúde frágil e hospitalizado. “Estou me sentindo muito melhor do que antes”, disse, em entrevista exibida neste domingo, 18, no Fantástico, da TV Globo.

Faustão explicou que as idas frequentes ao hospital são para fazer diálise. “Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim”, disse.

Faustão durante entrevista exibida neste domingo, no Fantástico. Foto: TV Globo/Reprodução

PUBLICIDADE O apresentador afirmou que ficou internado apenas nas duas vezes em que passou por cirurgia de transplante de órgãos: primeiro do coração (no ano passado) e depois do rim (em fevereiro deste ano). “Nunca fumei nada, nunca bebi, nem licor, nem cerveja, nada. Mas eu cai na ‘malha fina’ e tive que fazer transplante”, afirmou. “Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física”, brincou.

O ex-apresentador da Globo e da Band faz fisioterapia e ginástica para continuar cuidando da saúde. “Isso é fundamental”.

Ele disse também que não pretende voltar a trabalhar e que está levando uma vida mais tranquila. “(Vou) dar uma parada um pouco”, afirmou. “Tem muita gente competente na TV, cada um tem um estilo”, acrescentou, se referindo a outros apresentadores que comandam programas de auditório.

‘Silvio já tentou me contratar’

Faustão relembrou também a relação com Silvio Santos, lamentando a morte do dono do SBT neste sábado. “Claro que todo mundo está consternado; por mais que ele tivesse 93 anos, esbanjava energia, vitalidade. Isso comove todo mundo”, disse. “Ele deixou uma marca eterna, assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos. O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos”, disse.

O “cara que popularizou a televisão”, disse Faustão ao se referir a Silvio Santos, tentou o contratar duas vezes para trabalhar no SBT, uma delas para ser narrador esportivo em uma transmissão de Copa do Mundo. “No meu caso especificamente, ele foi o primeiro cara que tentou me contratar, quando eu estava começando no Perdidos na Noite. Ele tentou que eu fosse trabalhar no SBT de segunda a sexta, das 15h às 18h. Eu já estava com o Perdidos, não podia romper compromissos com anunciantes, não deu certo. Depois, em 1986, tentou me contratar para ser narrador da Copa do Mundo”, contou.