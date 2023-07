Faustão se despede de atração da Band e filho publica imagens dos bastidores; veja

Após sair oficialmente da Band um ano e meio depois de estrear seu programa, Faustão na Band, na emissora, Fausto Silva retornou para o canal a fim de se despedir da atração. Seu filho, João Guilherme Silva, publicou em sua conta no Instagram algumas fotos dos bastidores da gravação, que rendeu muita emoção.

O jovem de 19 anos assumiu o comando do programa ao lado da jornalista Anne Lotermann após a demissão do apresentador. Na postagem, João comenta que haverá a estreia de sua irmã como cantora e pergunta quem está ansioso para ver os detalhes. As fotos mostram Faustão animado ao comandar a atração e toda a equipe unida no que parece ser o final do programa.

Anne Lottermann, Faustão e João Guilherme Silva no comando da atração Faustão na Band Foto: Rodrigo Moraes/Divulgação/Band

“Um spoiler da nossa despedida nas próximas semanas: vai ter a estreia da minha irmã, @l___a___r___a___ , como cantora. Na penúltima foto da pra ver o quanto eu me emocionei durante a gravação! Quem tá ansioso pra ver?”

Saída

Ao anunciar que deixaria a Band, em maio deste ano, a assessoria do apresentador disse ao Estadão que decisão foi feita em comum acordo - e a emissora continuará investindo em novos projetos de entretenimento.

Continua após a publicidade

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. [...] A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve.”

Em entrevista recente com a repórter do UFC Evelyn Rodrigues, em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante evento de MMA, o apresentador comentou sobre a sua aposentadoria.

“Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem à Evelyn, que faz um trabalho extraordinário”, disse.