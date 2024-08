Faustão aconselha filhas de Silvio Santos: ‘Valorizar não só o império bilionário, mas a obra’

Afastado da TV desde que passou por dois transplantes - e cogita passar por mais uma cirurgia, em breve - Faustão valorizou o antigo concorrente: “A lição que o Silvio deixou é que no jogo da vida tem gente que fica na arquibancada vendo o jogo passar, e tem gente que entra em campo. Ganha, perde, ganha título, não ganha título, empata... Mas entra no jogo da vida, se expõe. E tem gente que só fica com seu computador, celular, ar-condicionado, na arquibancada”.

“Assim como falei, especialmente para a Íris, que foi uma guerreira, uniu a família e conseguiu fazer com que Silvio tivesse uma velhice com carinho, respeito e dignidade. A maior homenagem que as meninas, todas vocês sete, podem prestar a ele, é ter muito juízo, muita humildade”, continuou.