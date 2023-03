Fedez revela que sofreu ‘rebote’ de antidepressivo

ANSA - O rapper italiano Fedez voltou a usar as redes sociais nesta segunda-feira, 6, e revelou que se afastou nos últimos dois meses porque sofreu um “efeito rebote” de um antidepressivo que foi receitado para ele.

Por vídeo, o músico agradeceu pelo apoio dos fãs nesses período e fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu. “Preciso voltar um pouco e ir para quando eu fui diagnosticado com o tumor no pâncreas. Por mais privilegiado que eu possa ser, foi um evento muito traumático e só hoje percebo o quanto eu não cuidei da minha saúde mental em relação a esse evento. Confiei em psicofármacos que mudaram na passagem dos últimos meses até que encontrei um que não era indicado para mim”, relatou aos fãs.

Segundo Fedez, ele começou a tomar o antidepressivo “muito forte” em janeiro e o medicamento mudou “muito” a sua personalidade, deixando-o mais agitado e dando “efeitos colaterais do ponto de vista físico muito fortes a ponto de me causar tiques nervosos na boca e me impedir de falar livremente”.

“Precisei suspendê-lo sem escalas. Você não pode fazer isso a menos que existam riscos importantes. Eu corri riscos importantes e precisei parar de maneira repentina e isso me causou um efeito rebote, que é algo que não desejo para ninguém”, disse relatando que sofreu com problemas de cognição, dores musculares nas pernas que o impediram de andar por dias e vertigens e dores de cabeça muito fortes. E que tudo isso o impediu de trabalhar normalmente, precisando cancelar shows e provocando seu afastamento das redes sociais.

Fedez na saída do hospital, em 31 de março deste ano, de mãos dadas com Chiara Ferragni. Foto: ANSA





Ao longo do depoimento, Fedez ainda agradeceu várias vezes sua esposa, a influencer Chiara Ferragni, por ter ficado ao seu lado o tempo todo. “Nesse período, foram ditas tantas coisas sobre ela. Foi a única pessoa que ficou do meu lado e lamento que ela precisou enfrentar uma tempestade de merd* midiática totalmente não merecida”, acrescentou.

Nas últimas semanas, havia muita especulação na mídia sobre uma possível crise no casamento de ambos. Aos fãs, Fedez terminou dando um conselho. “Qualquer evento traumático na vida de vocês que aconteça, cuidem da saúde mental de vocês, das suas feridas porque, se não fizerem isso, as feridas vão reclamar a necessidade de serem curadas da maneira, às vezes, mais ruim possível”, finalizou ainda dizendo ser um “homem de sorte” por ter a família que tem do lado.