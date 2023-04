Felipe Andreoli é submetido a cirurgia para remoção de pedras no rim: ‘Passei uma dor inenarrável’

O apresentador Felipe Andreoli, 43, passou por uma cirurgia para remoção de pedras no rim no domingo, 9. Ele usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores imagens das pedras removidas, além de tranquilizar o público sobre seu estado de saúde.

Segundo o jornalista, ele começou a sentir as dores no sábado, 8, e se dirigiu ao hospital no dia seguinte, onde foi submetido à cirurgia. ”Passei uma dor inenarrável. Confesso, chorei até”, contou.

No Instagram, ele publicou uma imagem deitado na cama do hospital com um cartaz escrito “Feliz Páscoa”. “Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? 1 pedra, 2 pedras, 3 pedras no rim!”, brincou o jornalista. “Coma chocolate, mas beba muita água…Já estou bem melhor. Passei uma dor inenarrável. Confesso, chorei até. Fiz uma pequena cirurgia e as minhas pedrinhas estão aí na minha mão. Nessas horas, sempre lembro de vocês, mulheres. Diz que é o mais perto que o homem chega de um parto. Está doido. A gente não aguenta. Vocês são de outro planeta. Obrigado.”

Jornalista foi submetido à cirurgia para remoção das pedras no órgão; Ele usou uma rede social para agradecer o apoio dos seguidores Foto: Instagram/@andreolifelipe

Ainda nos stories, ele voltou a agradecer as mensagens que recebeu de seguidores e de amigos. O jornalista também mostrou que havia voltado ao trabalho na manhã desta segunda-feira, 10. “Estou me sentindo bem, tomando as medicações que ele [o médico] passou”, disse, afirmando que o médico o liberou para trabalhar.