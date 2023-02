Felipe Neto cobra posicionamento de Anitta sobre ataques contra Samara Joy: ‘Positivo para ela?’

Anitta foi desbancada por Samara Joy na categoria artista revelação do Grammy 2023, que ocorreu na noite do último domingo, 5. Embora a cantora brasileira tenha declarado não estar triste pela derrota, seus fãs usaram as redes sociais para atacar a cantora de jazz. O fato, então, chamou a atenção de Felipe Neto.

Além de artista revelação, Samara Joy recebeu o prêmio de melhor álbum de jazz vocal no Grammy 2023 Foto: Chris Pizzello/ Invision / AP

No podcast Netolab, na última segunda-feira, 6, o influenciador digital criticou a falta de posicionamento de Anitta sobre o assunto. “O que fizeram dessa vez foi muito pior que vaiar no [MTV] MIAW. Invadiram o perfil de uma vencedora e saíram xingando e ofendendo ela nos comentários. A Anitta falou hoje abertamente sobre o fato de ter perdido (...), mas ela não falou absolutamente nada sobre isso”, refletiu.

Felipe seguiu destacando ser impossível a cantora desconhecer a situação. “Foi matéria e capa de todos os veículos. Não é como se as pessoas não mandassem para ela. Por que não falar? Por que não educar os fãs? Será que é porque, no fundo, sabe que esse comportamento hostil, violento, dos fãs acaba sendo positivo para ela?”, questionou.

Até o momento desta publicação, Anitta não se pronunciou sobre o assunto. Contudo, alguns internautas concordam com o posicionamento de Felipe Neto.

Ataques contra Samara Joy

Os fãs de Anitta, inconformados, invadiram a publicação em que Samara Joy comentava o prêmio, na madrugada de domingo, 6, para ofendê-la.

“Roubo”, “Devolve o prêmio da Anitta”, “Não merecia”, “Quem é essa?” foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs da brasileira no perfil da vencedora do Grammy 2023. Também disseram que a artista não era bem-vinda no País.

Anitta diz que não está triste após derrota no Grammy

Em uma sequência de stories publicados na tarde de segunda, a brasileira agradeceu o apoio dos fãs, amigos e da imprensa nacional e contou como está se sentindo.

“Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens depois me consolando, mas gente, eu não estou triste, viu? Eu estou muito feliz. Resultado é mesmo uma coisa que não conseguimos prever e tá tudo bem”, disse.

“O mais incrível mesmo era me ver lá, nem estava acreditando. Eu estava naquele lugar e [pensava]: ‘Gente, eu estou aqui, com essas pessoas’. De latinos, se não me engano, era só eu e o Bad Bunny alí. Então, representou demais para mim” completou.

A artista ainda lembrou o fato de que, quando concorreu à categoria de Artista Revelação no Brasil, no Prêmio Multishow 2013, também perdeu. Na época, a vencedora foi a rapper Karol Conka.

“Bom, o que me deixa feliz disso tudo é que quando eu concorri a Artista Revelação no Brasil, eu perdi. E muita gente incrível que concorreu a Artista Revelação aqui perdeu e depois fez uma carreira incrível. Então, pode ser que represente algo”, falou.