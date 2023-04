Fernanda Gentil é contratada pela CazéTV, de Casimiro, após saída da Globo

Fernanda Gentil anunciou, nesta sexta-feira, 31, que foi contratada pela CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, para apresentar a Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A competição ocorre entre 20 de julho e 20 de agosto com sede na Austrália e na Nova Zelândia e terá uma partida por dia transmitida gratuitamente pelo canal.

“O futuro chegou. E a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 é na CazéTV. Estaremos juntos, prontos para fazer história mais uma vez. Um jogo por dia até a final. De Graça. Vem com a gente”, diz a publicação compartilhada pela jornalista e pelo youtuber.

O anúncio da apresentadora acontece menos de duas semanas após a notícia de que ela encerrou o contrato com a Rede Globo após 15 anos na emissora.

Por meio dos stories do Instagram, Fernanda celebrou a nova parceria: “Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto fazer e o que eu já fiz tantas vezes, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira completamente nova”.

“Com o time incrível da CazéTV, no ambiente digital onde me sinto muito à vontade, e ainda por cima tendo o Casimiro como parceiro. Me sinto honrada e especial com o convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial para mim”, disse.

Fernanda Gentil comemorou a parceria com a CazéTV por meio das redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram/@gentilfernanda





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais