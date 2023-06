Fernanda Lira, vocalista da banda de metal Crypta, responde críticas após chorar em show de Beyoncé

Fernanda Lira, vocalista e baixista da banda de metal Crypta, postou nas redes sociais que realizou um dos seus maiores sonhos: assistir um show da Beyoncé. A artista contou que conseguiu garantir um lugar na platéia da turnê Renaissance enquanto estava terminando de planejar a turnê internacional da sua banda, mas que teve que investir todas as suas economias. No relato, ela ressalta que conseguiu comprar os dois ingressos antes de uma mudança drástica, que afetou as finanças do grupo e sua vida pessoa.

Após aparecer emocionada em alguns vídeos, ela recebeu diversos comentários sobre sua postura e presença na turnê de Queen B. Como resposta, ela disse que quanto mais os “haters falarem b****” e a chamarem de “poser”, mais o “algoritmo vai entender que seu perfil é relevante”.