Fernanda Montenegro aciona Justiça contra vizinho e pede indenização de R$ 20 mil

A atriz Fernanda Montenegro moveu uma ação judicial contra seu vizinho, o empresário Sandro Fernandes Chaim, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Veja e confirmada pelo Estadão.

Apartamento da atriz enfrenta vazamentos e infestação de cupins após obras irregulares de vizinho Foto: Wilton junior/Estadão

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a controvérsia surgiu após o empresário realizar obras em seu imóvel, localizado no bairro de Ipanema, que não foram aprovadas pelo condomínio. Desde então, o apartamento da atriz tem sido afetado por constantes inundações e vazamentos.

Além dos problemas causados pelas obras, o apartamento do empresário encontra-se em estado de abandono e apresenta uma infestação de cupins. Como resultado, áreas recém-reformadas no imóvel de Fernanda, como seu closet, sofreram danos, evidenciados por bolhas e descamação da pintura.

Diante dos prejuízos, Fernanda Montenegro solicitou judicialmente que Chaim realize as correções necessárias e também busca uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. Contudo, a juíza Flavia Justus, responsável pelo caso na 15ª Vara Cível da Capital/RJ, não concedeu o pedido imediatamente, alegando a necessidade de mais informações para embasar sua decisão.