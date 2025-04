Nesta segunda-feira, 31, a equipe de Linn da Quebrada publicou um áudio enviado por Fernanda Montenegro à atriz. A mensagem foi compartilhada após Linn ser internada novamente para tratar uma depressão. As duas contracenaram recentemente em Vitória, filme que estreou dias antes do agravamento do quadro clínico da artista.

PUBLICIDADE “Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho, a vida é sonho. Então se é sonho a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego”, iniciou Fernanda. No áudio, Fernanda Montenegro segue exaltando o talento de Linn e enviando palavras de força:

“Acorda tá? Acorda, acorda você, ponha a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz, seu trabalho é espetacular nesse filme, seria alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém.”

Publicidade

Fernanda Montenegro e Linn da Quebrada em foto de 2022 Foto: @linndaquebrada via Instagram

Linn se afasta dos palcos

Desde março, Linn da Quebrada está afastada das atividades profissionais. A decisão foi anunciada em nota oficial publicada pela assessoria da artista nas redes sociais, com o objetivo de priorizar o tratamento contra a depressão e o abuso de substâncias.

“Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar”, diz o comunicado. A equipe confirmou que a artista está recebendo apoio profissional e de pessoas próximas.

Equipe desmente boatos

Ainda na nota, a assessoria desmentiu a informação de que Linn teria sido vista na Cracolândia, em São Paulo. O vídeo que circula nas redes sociais, segundo eles, “possui um caráter tendencioso”.

A informação de que Linn da Quebrada foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso. Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos”, completou a equipe.