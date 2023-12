Fernanda Montenegro, de 94 anos, se encontrou com o Papa Francisco e mostrou o momento nas redes sociais nesta quarta-feira, 27. Ela estava acompanhada da filha, Fernanda Torres. Veja acima.

No vídeo, é possível ver o papa cumprimentando as pessoas que estavam sentadas. A atriz ainda legendou a publicação do Instagram. “Amém”, escreveu ela.

Os usuários da web brincaram com o encontro nos comentários. “Pronto, o papa está abençoado”, escreveu um. “O papa não dorme hoje sabendo que apertou a mão da Fernanda”, disse outro. “O encontro com A Entidade deve ter deixado o Papa feliz”, falou um terceiro.