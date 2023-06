Fernanda Paes Leme diz ter sofrido abuso sexual aos 7 anos: ‘Foi forte, pesado, durou muito’

*Alerta: Este texto aborda temas como assédio e abuso sexual, o que pode ser gatilho para algumas pessoas

A atriz Fernanda Paes Leme disse ter sofrido abuso sexual quando ainda era criança. Segundo a artista, o crime esteve relacionado a uma pessoa próxima à família e aconteceu quando ela tinha por volta de 7 anos.

“Foi forte, pesado, durou muito”, comentou Fernanda em entrevista ao jornal O Globo. Ela disse que não entraria em detalhes sobre o caso, pois afirmou não estar pronta para falar sobre o assunto.

Fernanda Paes Leme contou ter sofrido abuso sexual quando tinha apenas 7 anos. Foto: Instagram/@fepaesleme/Reprodução

A atriz ainda contou que a mãe nunca ficou sabendo sobre o que aconteceu. “Jamais iria culpá-la, mas isso mostra a importância de se conversar com as crianças”, pontuou.

Fernanda disse que o episódio trouxe consequências à vida adulta, o que, conforme o relato, a fez ser “reativa com os homens”. “Esse meu jeito, brava e grossa, apareceu depois disso”, afirmou.

Ela contou que o caso voltou à sua memória na época do #MeToo, movimento contra o assédio e abuso sexual que começou em 2017. “Tive a sensação de déjà-vu dos momentos da infância: as roupas que eu vestia, o cheiro do lugar, o quarto em que eu estava, a fronha do travesseiro. Foi um episódio que sempre esteve em mim, mas, quando perdi minha virgindade, por exemplo, eu apaguei”, disse.