Fernanda Paes Leme relembra encontro inusitado com cantora Rihanna

Nesta terça-feira, 18, durante o podcast Quem Pode, Pode, que apresenta junto de Gio Ewabank, a apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme, relembrou sobre o encontro inusitado que teve com a cantora Rihanna. O bate-papo do dia era com a também cantora Ludmilla.

O episódio aconteceu em 2014, na final da Copa do Mundo, no estádio do Maracanã. Elas se encontraram no banheiro do camarote em que estavam e no momento a atriz Fiorella Mattheis também estava no local.

“Eu fui ao banheiro e ela tinha acabado de sair, vi ali uma bituquinha de ‘cigarrinho de artista’. Aí olhei e falei, estou indo lá fora fumar meu cigarrinho e ela fumando aqui”, contou Fernanda.

Ainda segundo a apresentadora, ela sentiu que Rihanna havia ficado interessada na amiga Fiorella. “Ela ficou a fim da Fiorella um pouco. Ela olhou e falou ‘te conheço de algum lugar’. Ela levemente deu em cima da Fiorella mesmo. Depois a gente tirou selfies e eu fiquei a amiga querendo forçar uma barra e ela está na Fiorella dando uma sensualizada”, contou Fernanda.

Fiorella Mattheis, Rihanna e Fernanda Paes Leme durante final da copa do Mundo em 2014, no Maracanã Foto: Felipe Panfili/AgNews