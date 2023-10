Fernanda Paes Leme divulga vídeo emocionante de amigos reagindo à gravidez dela; assista

Nesta segunda-feira, 16, Fernanda Paes Leme publicou um vídeo emocionante compilando as reações de diversos amigos ao descobrirem que ela está à espera do primeiro filho.

A apresentadora e atriz de 40 anos gravou o momento em que contou a novidade para pessoas como João Vicente de Castro, Alice Wegmann, Preta Gil, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Giovanna Lancellotti. Alguns amigos choraram com a notícia.

“O tempo parou para meus amigos olharem a minha barriga. Quantas reações lindas, emocionadas e cheias de amor de quem esteve ao meu lado desde sempre e para sempre. Amamos vocês. Ps: Nem todo mundo atendeu e não lembrei de várias pessoas, mas perdoem a grávida”, escreveu ela.

Assista ao vídeo:

Fernanda anunciou a gravidez, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, de 31 anos, com uma postagem em suas redes sociais no último dia 12 de outubro. Os dois estão noivos.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês a nossa família. Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial”, escreveu na legenda.

